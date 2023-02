Zug kollidiert mit Transporter an unbeschranktem Bahnübergang in Grieben

Ein Kleintransporter ist am Sonntagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Grieben im Löwenberger Land (Kreis Oberhavel) mit einem Regionalzug zusammengeprallt. Das Auto überschlug sich.



Der Fahrer des Wagens kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam sagte. Erkenntnisse, dass auch Fahrgäste im Zug Verletzungen erlitten, hatte der Lagedienst nicht.