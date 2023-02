LKA ermittelt nach Brand in Berlin-Pankow - Frau aus Syrien stirbt nach mutmaßlicher Brandstiftung in Unterkunft mit Geflüchteten

Mo 20.02.23 | 17:18 Uhr | Von Roberto Jurkschat

Nach einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Pankow ist eine Bewohnerin des Hauses ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer im Treppenhaus absichtlich gelegt. Die meisten Bewohner sind Geflüchtete. Von Roberto Jurkschat

Nach einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Berlin-Pankow am 25. Januar ist eine verletzte 43-jährige Bewohnerin des Hauses gestorben. Wie die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten, verstarb die Frau am 10. Februar, also etwa zwei Wochen nach dem Brand. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um festzustellen, ob die Bewohnerin an den Folgen des Brandes gestorben ist. Zur genauen Todesursache seien aber derzeit noch keine Angaben möglich, hieß es.



Ermittlungen in alle Richtungen

Seit dem Tod der Bewohnerin, einer syrischen Frau, die nach Berlin geflohen war, ermittelt das zuständige Brandkommissariat im Landeskriminalamt (LKA) wegen Brandstiftung mit Todesfolge. Unklar ist, ob die Tat einen politischen Hintergrund hat - die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt, hieß es. Auch der für politische Kriminalität zuständige Staatsschutz des Berliner LKA werde bei den Ermittlungen durch das Brandkommissariat einbezogen. Nach Angaben der Behörden liegen bislang allerdings keine Anhaltspunkte vor, dass es sich in dem Fall um eine Straftat mit politischem Hintergrund handeln könnte. Das Feuer war in der Nacht des 25. Januar im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße im Ortsteil Französisch Buchholz ausgebrochen. 44 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, zwei Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Am folgenden Tag bereits ermittelte die Polizei wegen Verdacht der Brandstiftung.

Bewohner hauptsächlich Flüchtlinge

Nach rbb-Informationen lebten in dem Haus hauptsächlich Geflüchtete, nur etwa fünf Bewohner hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Dass Flüchtlinge mit ihren Familien in Obdachlosenunterkünften wohnen, hat in Berlin auch etwas mit der Zuständigkeit der Behörden zu tun: Anerkannte Asylbewerber dürfen nicht mehr in Unterkünften des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) leben. Nach Anerkennung müssen sich die Menschen an die Bezirkssozialämter wenden, wo eine "Unterbringung akut wohnungsloser Personen" in einer Obdachlosenunterkunft geprüft wird. Das LAF bestätigte dem rbb, es habe nach dem Brand ein Amtshilfeersuchen des Bezirks Pankow gegeben. Die Betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner seien vorübergehend im Ukraine-Erstaufnahmezentrum untergebracht worden, da die Elektrik im Haus durch das Feuer beschädigt worden sei. Nach drei Tagen seien die Menschen dann wieder zurückgekehrt, sagte ein LAF-Sprecher dem rbb. In unmittelbarer Nähe der Unterkunft liegt der S-Bahnhof Blankenburg im Berliner Norden, nebenan das Bezirksamt Weißensee. Um 16 Uhr haben sich am Montag Menschen vor Ort zur einer Mahnwache für die Verstorbene versammelt.

Abgeordneter kritisiert späte Information

Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sprach am Montag ihre Anteilnahme aus. "Nachdem es vor 2 Wochen in einem Mehrfamilienhaus in Französisch-Buchholz brannte, erlag eine Mutter aus Syrien ihren Verletzungen", schrieb die Grünen-Politikerin dazu auf Twitter. "In dem Haus lebten Geflüchtete. Meine Anteilnahme gilt ihren Angehörigen. Die Polizei muss nun die Hintergründe aufklären." Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) schrieb auf Twitter: "Sie hinterlässt 6 Kinder. Meine Gedanken & Tränen gelten ihnen." Der Abgeordnete Jian Omar (Grüne) kritisierte, dass die Behörden erst spät über die möglichen Hintergründe des Brandes informiert hätten. "Wir haben von der Polizei und auch vom Bezirk zunächst nicht erfahren, dass es sich um ein Feuer in einer Unterkunft mit vielen Geflüchteten handelt und es deshalb möglicherweise auch um ein politisches Motiv gehen könnte." Diesen Vorgang gelte es nun parlamentarisch Aufzuarbeiten, dazu bereite er eine Anfrage im Abgeordnetenhaus vor.

