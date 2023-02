Die von der S-Bahn Berlin als "Kind des Ostens" bezeichnete Baureihe (BR) 485 rollt nun doch noch etwas länger über die Schienen des Berliner S-Bahn-Netzes. Wie ein Bahnsprecher rbb|24 am Mittwoch bestätigte, sollen die Fahrzeuge planmäßig noch bis Ende des Jahres im Einsatz sein. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Der Weiterbetrieb der Baureihe 485 sei nun möglich, "weil die bisher für den Sommer geplante Umstellung des 'Nordkreuzes' auf das ZBS auf das Jahr 2024 verschoben wurde", so der Bahnsprecher. Einen neuen festen Termin für die Ausmusterung gebe es nicht, doch "zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember sollen sie endgültig aus dem Verkehr gezogen werden", hieß es.

Bereits Mitte der 2000er Jahre sollte für die Baureihe 485 Schluss sein. Zur Unterstützung des Fuhrparks wurde jedoch ein Teil der Züge ab 2010 schrittweise reaktiviert. Die BR-485-Züge waren zuletzt auf den Linien S46, S8 und S85 unterwegs. Seit Mitte des vergangenen Jahres werden sie jedoch nach und nach durch Züge der neuen Baureihe 483/484 ersetzt. Im Sommer wurden zunächst die 485er der S46 ausgemustert, seit Mitte Oktober fahren sie auch nicht mehr auf der S8. Zumindest auf der S85 wird sie nun also noch etwas länger im Einsatz sein.

Ein großer Nachteil der älteren Züge gegenüber den neuen ist - neben den deutlich schwächeren Motoren -, dass durch Schlitze der Luftkühlung etwa Schneeflocken eindringen konnten, die an warmen Bauteilen schmolzen und sie so unter Wasser setzen konnten. Bei den neuen S-Bahnen werden die Unterboden-Container der Leistungselektronik weiterhin luftgekühlt - allerdings mit kalter Luft in separaten Kanälen.

Der erste Zug der neuen Baureihe hatte am 1. Januar 2021 den Betrieb aufgenommen. Insgesamt hat die Berliner S-Bahn bei den Herstellern Stadler und Siemens 106 dieser neuen Züge bestellt, von denen Ende 2023 der letzte ausgeliefert werden soll.