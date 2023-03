Am diesem Wochenende gilt in Deutschland wieder die Sommerzeit: In der Nacht zum Sonntag (26. März) werden - wie in den meisten Ländern Europas - die Uhren von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt.

Traditionell wird auch in diesem Jahr wieder über den Sinn von Winter- und Sommerzeit debattiert. Zu den beiden Stichtagen im Frühjahr (letzter Sonntag im März) und Herbst (letzter Sonntag im Oktober) legen Befürworter und Gegner regelmäßig ihre Argumente dar: Im März äußern sich Schlafforscher zur "geklauten" Stunde, im Oktober wird gerne vor einer höheren Gefahr von Wildunfällen in der Dämmerung gewarnt.

In der Nacht zu Sonntag heißt es wieder: Die Uhr wird umgestellt - Winterzeit. Mit der Umstellerei könnte es bald vorbei sein: In einer EU-weiten Umfrage hatten sich bis zu 84 Prozent der Teilnehmer dagegen ausgesprochen: 2021 könnte die Umsetzung folgen. Nur: In welcher Zeit werden wir dann leben? In der EU-Umfrage stimmte die Mehrheit für immerwährende Sommerzeit. Der Schlafmediziner Ingo Fietze erklärt, warum das keine gute Idee ist.

Obwohl die Abschaffung nach einem Vorstoß der EU-Kommission absehbar schien, wird weiter an der Uhr gedreht. Trotz laut Umfragen weit verbreiteten Unmuts über die Umstellung, ist ein Ende nicht in Sicht.

Zwar stimmten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments dafür, die Zeitumstellung nach dem Jahr 2021 aufzugeben, seitdem scheint das Vorhaben aber auf Eis zu liegen. Die EU-Kommission wollte es damals den Mitgliedstaaten überlassen, ob sie dauerhaft die Winter- oder die Sommerzeit haben möchten.

Es gibt im Kreis der EU-Staaten aber keine einheitliche Position, welche Zeit künftig gelten soll. So kommt zum einen immer wieder der Hinweis, dass die Auswirkungen einer Änderung nicht ausreichend erforscht und analysiert seien. Zum anderen befürchten Beobachter, dass Europa wieder zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen zwischen Griechenland im Osten und Portugal im Westen zurückkehren könnte, - was etwa neue Hindernisse für Wirtschaft, Verkehr und grenzüberschreitenden Alltag bedeuten könnte.

Auch in Deutschland wäre eine dauerhafte Sommer- oder Winterzeit zumindest gewöhnungsbedürftig. So ginge bei einer dauerhaften Winterzeit die Sonne am 21. Juni in Berlin schon um 3:43 Uhr auf. Bei einer dauerhaften Winterzeit würde sie am 21. Dezember erst um 9:15 Uhr aufgehen.