Nah- und Fernverkehr betroffen - Großstreik im Verkehr für Montag angekündigt

Do 23.03.23 | 14:00 Uhr

dpa/A.Riedl Audio: rbb24 Inforadio | 23.03.2023 | Nachrichten | Bild: dpa/A.Riedl

Auf den Schienen, auf dem Wasser, in der Luft: "Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben", kündigt die Gewerkschaft Verdi den bundesweiten Großstreik am Montag an. Doch was das konkret für Berlin und Brandenburg heißt, ist noch nicht ganz klar.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen am Montag mit einem ganztägigen Streik den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen. Die EVG erklärte am Donnerstag, sie rufe die rund 230.000 Beschäftigten aller Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, in denen derzeit verhandelt werde, am 27. März zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Die Arbeitsniederlegungen sollten am Montagmorgen um 0 Uhr beginnen und um 24 Uhr enden. Verdi kündigte an, unter anderem Flughäfen und öffentliche Einrichtungen in mehreren Bundesländern zu bestreiken.

Friedenspflicht bei der Berliner BVG

Der großangelegte Verkehrsstreik wird nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi umfassend zu spüren sein. "Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben", sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Donnerstag in Berlin. So seien im Verdi-Organisationsbereich die Beschäftigten an allen deutschen Verkehrsflughäfen außer Berlin zum Ausstand aufgerufen. In Folge des Arbeitskampfes werde der Luftverkehr im gesamten Zeitraum eingeschränkt sein. Zu Einschränkungen werde es auch im Bereich des Schiffsverkehrs kommen, so Werneke. Da die Beschäftigten der Autobahngesellschaften des Bundes ebenfalls zum Ausstand aufgerufen seien, werde es im Bereich von Tunnelverbindungen zu Einschränkungen kommen. Im Nahverkehr sind laut Werneke Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Rheinland-Pfalz und weiten Teilen Bayerns von dem Warnstreik betroffen. Sollte doch noch auch in Berlin und Brandenburg im Nahverkehr gestreikt werden, würde das die Berliner S-Bahn sowie die Regionalzüge in Berlin und Brandenburg treffen. Da die Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe jedoch einen gültigen Tarifvertrag besitzen, gilt für sie die Friedenspflicht - sie dürfen also nicht am Streik teilnehmen.



