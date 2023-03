Einsatz von Bodycams in Berlin wegen Stromschlägen vorerst gestoppt

300 Bodycams waren zuletzt in Berlin bei Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Doch jetzt haben zwei Mitarbeiter leichte Stromschläge erlitten. Der Test der Geräte wird deshalb sofort eingestellt - fürs Erste zumindest.

Der Grund: Zwei Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr sollen durch die Netzteile der Bodycams leichte Stromschläge erhalten haben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch dem rbb bestätigte. Die mobilen Kameras sollen demnach so lange nicht genutzt werden, bis der Hersteller den Fehler gefunden hat.

Nach langem Anlauf startet nun auch in Brandenburg ein Test mit Bodycams für Polizisten. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt den Einsatz und verweist auf Erfolge in anderen Ländern. Datenschützer setzen aber weiter enge Grenzen. Von Hanno Christ

Um ihren Einsatz hatte es lange Diskussionen gegeben. Während Grüne und Linke eher dagegen waren, forderte die SPD-Innensenatorin Iris Spranger nach den Silvesterkrawallen in Berlin, noch deulich mehr Bodycams anzuschaffen.

Wann es zu den Vorfällen gekommen ist, konnte ein Polizeisprecher nicht beantworten. Bodycams sollen unter anderem die Möglichkeit der Strafverfolgung verbessern. In Berlin sind derzeit 300 Bodycams im Testbetrieb.

Bei den laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin haben sich CDU und SPD bereits darauf verständigt, mehr Bodycams für Polizei und Rettungskräfte anzuschaffen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert, dass die Polizisten in Berlin flächendeckend mit Bodycams und Tasern ausgestattet werden und CDU und SPD dies in den Koalitionsvertrag aufnehmen.