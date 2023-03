Etwa zweieinhalb Monate nach einem versuchten Cyber-Angriff auf die IT-Systeme des Potsdamer Rathauses sind alle Online-Dienste der Landeshauptstadt wieder vollständig online gegangen. Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind von nun an wieder mit dem Internet verbunden, wie ein Sprecher des Rathauses in Potsdam am Donnerstag mitteilte.

Nach Hinweisen von Sicherheitsbehörden auf einen bevorstehenden Cyber-Angriff hatte die Stadtverwaltung Potsdam die Verbindung zum Internet am 29. Dezember gekappt. "Wir haben uns entschieden, aus Sicherheitsgründen unsere Systeme offline zu stellen", sagte Oberbürgermeister Mike Schubert damals. Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) waren seitdem im Einsatz, um die Hintergründe zu klären. Es wurde auch ein Krisenstab unter Leitung von Schubert eingerichtet.

Seit dem Abschalten der Netzwerkverbindungen war kein Mailverkehr möglich, die Verfahrenssoftware konnte nur eingeschränkt genutzt werden. Insbesondere Anträge von Personalausweisen und Reisepässen, An- und Ummeldungen, das Ausstellen von Urkunden oder Online-Anträge für das Wohngeld waren nicht möglich. Die Entscheidung zum Abschalten der Online-Verbindung sei nicht aufgrund eines Mangels an IT-Sicherheit in Potsdam, sondern aufgrund der Schwere des gemeldeten kriminellen Bedrohungsszenarios getroffen worden, so Schubert.

Ein Datenverlust oder ein Datendiebstahl konnte laut Rathaussprecher nicht festgestellt werden. Der Schutz der städtischen IT-Systeme sei noch einmal zusätzlich deutlich verstärkt und massiv ausgeweitet worden. Bereits im Jahr 2020 waren die IT-Systeme von Potsdam – vermutlich von Hackern – attackiert worden.