Abwasser-Analyse - Nirgendwo in Deutschland wird so viel gekokst wie in Berlin

Mi 22.03.23 | 17:39 Uhr

Bild: dpa/blickwinkel

Der Kokain-Konsum in der Hauptstadt ist rasant angestiegen. Auch MDMA wird in der Partymetropole reichlich genommen. Die besonders schädliche Droge Crystal Meth breitet sich in einer anderen Stadt aber deutlich stärker aus.



Drogen kaufen, in keiner anderen deutschen Stadt dürfte das so einfach sein wie in Berlin. Zu welcher Dimension dies führt, zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte EU-Studie. Demnach wird in Berlin so viel Kokain konsumiert wie nirgendwo anders in Deutschland.



Der Konsum in Berlin ist in den vergangenen fünf Jahren um 58 Prozent gestiegen, wie aus der umfangreichen Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht [emcdda.europa.eu] hervorgeht. Dafür wurden Drogenrückstände im Abwasser analysiert. Bei den Kokain-Rückständen pro 1.000 Einwohner ist Berlin damit die Nummer eins in Deutschland. Auf Platz zwei und drei sind Dortmund und München.



Bild: rbb

Im Rahmen der Untersuchung wurden in mehr als 100 Städten in Deutschland und der EU in Kläranlagen Proben gesammelt und ausgewertet. Die Daten verschaffen einen breiten geografischen Überblick - von Tallinn über Kopenhagen, Berlin, Barcelona, Mailand bis Istanbul. Zumindest im Vergleich mit anderen EU-Städten liegt Berlin der Studie zufolge aber nicht in den Top 10. Demnach wird am meisten in Antwerpen (Belgien) Kokain konsumiert, dort liegt der Konsum bei über 2.300 Milligramm pro 1.000 Einwohner pro Tag.

Bild: rbb

Berlin ist auch Hauptstadt beim Konsum von MDMA

Auch bei der Einnahme von MDMA ist Berlin bundesweit an der Spitze: Mit 48 Miligramm pro 1.000 Einwohner pro Tag wird in der Hauptstadt deutlich mehr konsumiert als bei den Zweit- und Drittplatzierten - Saarbrücken (16 Milligramm) und Erfurt (13 Milligramm). MDMA ist chemischer Bestandteil der Partydroge Ecstasy.

Bild: rbb

Auch Crystal Meth breitet sich der Studie zufolge in Berlin weiter aus. Hier nahm der Verbrauch seit 2018 um knapp 70 Prozent zu. Bei den Crystal Meth-Rückständen pro 1.000 Einwohner liegt Berlin trotz der hohen Steigerung aber noch hinter Chemnitz, Dresden, Erfurt, Magdeburg und Nürnberg. Auch im EU-Vergleich liegen Chemnitz und Dresden in den vorderen Reihen, so wie auch einige Städte in Tschechien. In keiner Stadt in Brandenburg und auch nicht in Berlin wird im EU-Vergleich so viel konsumiert, dass sie in den Top 10 gelistet werden.



Crystal Meth führt zum Verlust von Impulskontrolle

Crystal Meth ist eine synthetische Droge, die recht einfach und billig hergestellt werden kann. Bis vor einigen Jahren wurde sie hauptsächlich in Laboren in Tschechien hergestellt und kam von dort vor allem nach Sachsen und Bayern. Inzwischen gibt es aber in ganz Deutschland illegale Produktionsstätten. Crystal Meth hat eine aufputschende Wirkung, zügelt den Appetit, verringert das Schlafbedürfnis und macht sehr schnell abhängig. Bei längerem Konsum zerstört das Methamphetamin Hirngewebe und führt zum Verlust von Impulskontrolle und Affektsteuerung. Außerdem kommt es zu Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Gewichtsverlust, Nierenschäden und Zahnausfall. Mit dem Onlineportal "Breaking Meth" [breaking-meth.de] hat das Land Brandenburg ein Selbsthilfeangebot für Konsumenten von Crystal Meth geschaffen.

