Ein Fußgänger, der Ende Februar bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn schwer verletzt wurde, ist gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der 66-Jährige schon am Donnerstag vergangener Woche seinen schweren Kopfverletzungen.

Der Mann hatte am Nachmittag des 25. Februar offenbar trotz roter Ampel die Kreuzung Landsberger Allee/Blumberger Damm überquert. Dabei wurde er von einer Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert.