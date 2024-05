Der Personalrat berichtete dem rbb 2023 bereits von zunehmender Gewalt auf den Stationen, von verletzten Pflegekräften und Sachbeschädigungen.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Catherina Pieroth, nennt das einen "untragbaren Zustand". Gegenüber dem rbb verweist sie in diesem Zusammenhang auf den jüngsten Todesfall im Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Nach ihren Informationen soll der Mann, der in Isolationshaft war, erstickt sein. "Wo ich mich auch frage, wie das unter permanenter Beobachtung in einem Isolierraum passieren kann", so Pieroth. Aus der Gesundheitsverwaltung heißt es nur, die genauen Hintergründe seien derzeit "Gegenstand intensiver Ermittlungen".

Es müsse jetzt gehandelt werden, fordert Pieroth und verlangt eine große Offensive zur Personalgewinnung in der Verwaltung. Die verweist auf ihre Stellenausschreibungen und Beteiligung an Jobmessen, außerdem gebe es Fortbildungs-Aktivitäten.