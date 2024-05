Nach dem geschafften Aufstieg in die 3. Liga laufen beim FC Energie Cottbus die Planungen für die neue Saison an. Der Klub vertraut dabei zu großen Teilen der Mannschaft, die am Sonntag aufgestiegen ist, wie der rbb am Dienstag erfuhr.

23 Spieler haben einen gültigen Vertrag für die 3. Liga, darunter fast alle Leistungsträger, wie auch die im Winter nachverpflichteten Maximilian Pronichev und Maximilian Krauß.