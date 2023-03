Die Polizei hat bei einem Obsthändler in Potsdam-Mittelmark eine so große Menge an Drogen sichergestellt wie noch nie zuvor in Brandenburg. Es ist nicht der erste große Fund bei dem Händler in Groß Kreutz.

Im Sommer 2022 hatten sie einen 22-Jährigen in sein Studentenwohnheim verfolgt, mit Messern bedroht und gezwungen, mit ihnen zu einem Geldautomaten zu fahren. Wegen eines täglichen Limits hatten sie sich laut Urteil entschlossen, den Mann in eine Wohnung in Berlin-Gesundbrunnen zu bringen, um so weiter Geld von seinem Konto abzuheben. Dort wurde er sieben Tage lang festgehalten. Der Student habe Todesängste durchgestanden und sei heute ein "psychisches Wrack", sagte der Vorsitzende Richter.

Außerdem ging es um neun Überfälle in der Zeit von Mai bis August 2022. Unter Drohungen und Anwendung körperlicher Gewalt hatten die Täter laut Anklage Passanten ausgeraubt. In mehreren Fällen wurden Opfer gezwungen, an Automaten Geld abzuheben. Betroffen waren zwei Frauen und acht Männer.