Besuch von Israels Ministerpräsident - Berliner Polizeihubschrauber fliegt Fahrradfigur am Himmel

Fr 17.03.23 | 07:09 Uhr | Von Philip Barnstorf

Bild: ADS-B Exchange

Die Flugroute, die eine Flugdaten-Website aufgezeichnet hat, zeigt Erstaunliches: ein Fahrrad. Ein Polizeihubschrauber ist das angeblich während Netanjahus Berlin-Besuch geflogen. "Spaß" sei definitiv nicht das Motiv, sagt die Polizei. Wirklich nicht? Von Philip Barnstorf

Am Brandenburger Tor, am Kanzleramt, an der Siegessäule: Um den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu zu schützen, waren am Mittwoch rund 2.500 Polizisten am Boden im Einsatz. Aber haben auch ihre Hubschrauber-fliegenden Kollegen am Himmel ihren Auftrag ernst genommen?



30 Kilometer Radstand

Laut der Internetseite ADS-B Exchange, die Flugrouten dokumentiert, nutzten nämlich Polizisten ihren Helikopter "Police1" während des Staatsbesuchs dazu, nördlich von Berlin eine Route in Form eines riesigen Fahrrads zu fliegen: mit dem Lenker bei Klosterfelde, dem Sattel über Biesenthal und den Rädern bei Schönerlinde und Werneuchen. Mit fast 30 Kilometern Länge ein stolzes Himmelsgefährt. Glaubt man den Daten der Seite, sind die Beamten die vorderen Rahmenteile sogar doppelt abgeflogen, sodass das Fahrradheck im Gegensatz dazu etwas klapprig anmutet.

Bundespolizei will's nicht gewesen sein

Aber kann das wirklich sein oder ist das ein Fake? Bei der Bundespolizei will man mit der Sache nichts zu tun haben. Wenn das Ganze stimme, handle es um einen Hubschrauber, den man sich mit der Berliner Landespolizei teile, sagte ein Sprecher auf Anfrage von rbb|24. Die sei am Donnerstag mit dem Heli unterwegs gewesen. Die Route habe allerdings schon "Verwunderung hervorgerufen", so der Sprecher. Vielleicht sei das ein Übungsflug gewesen. Letztlich wisse er es nicht.

"Sowas hab ich noch nie gesehen"

Also Anruf bei der Berliner Polizei. Ein Sprecher will sich die Sache ansehen und dann zurückrufen. In der Zeit fragt rbb|24 bei der Deutschen Flugsicherung nach, ob eine solche Flugroute überhaupt realistisch ist. "Sowas habe ich noch nie gesehen", sagte ein Sprecher. Aber technisch sei die Route schon möglich. Vielleicht sei es ein privater Hubschrauber gewesen, der sich auf der Internetseite "Police1" nennt. Der Name Police sei nämlich nicht geschützt. Andererseits war der Hubschrauber nach Vollendung seines himmlischen Zweirads auch in der Nähe des BER unterwegs, wo private Luftfahrzeuge nicht hindürfen.

Ein Zufallsprodukt?

Einige Stunden später ruft die Berliner Polizei dann zurück. "Das war ein Hubschrauber der Polizei Berlin", sagt Sprecher Martin Halweg nüchtern. Das Fahrrad sei "ein Zufallsprodukt im Rahmen des Schutzauftrages anlässlich des Staatsbesuchs". Warum die Route gewählt worden sei, dazu könne man sich nicht äußern. "Ich kann aber ausschließen, dass sich die Kollegen einen Spaß gemacht haben."