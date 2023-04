Zwei Ärzte aus Berlin sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 1.000 Patienten von medizinisch nicht erforderlichen Operationen überzeugt haben. Bei den dann vorgenommenen Eingriffen sollen die Patienten nur betäubt worden sein, die Operationen selbst wurden wohl nicht durchgeführt.

Abgerechnet worden seien die Operationen gegenüber den Patienten jedoch. Dies soll, so die Berliner Staatsanwaltschaft in einem Schreiben vom Dienstag, das eigentliche Ziel der beiden Ärzte und einer 55 Jahre alten Arzthelferin gewesen sein. Gegen die drei Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in 1.052 Fällen und des banden- und gewerbsmäßigen Betruges in 1.764 Fällen erhoben.