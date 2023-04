Grzegorz Brzeczyszczykiewicz Steglitz Freitag, 28.04.2023 | 15:42 Uhr

Hm, tja... die bessere Ostsee-Anbindung bräuchte es seit mindestens 15 Jahren, in denen an Wochenende in der warmen Jahreszeit in diesen Zügen immer die Hölle los ist.



Nur: Wieso kommt man da jetzt drauf, wo man gerade weniger Einnahmen hat? Das hätte man machen können, als die Strecke voll bezahlt wurde.



Und wie erklärt man den Pendlern in Angermünde und Eberswalde, dass das jetzt plötzlich geht, während man ihnen alle Züge der RB24 für das gesamte Fahrplanjahr wegen angeblich fehlender Kapazitäten auf der Strecke gestrichen hat?