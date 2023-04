Deutschlandticket - Fragen und Antworten zum 49-Euro-Ticket

Mi 26.04.23 | 14:49 Uhr

Video: rbb|24 Abendschau | 10.04.2023 | Nachrichten | Bild: dpa/C. Ohde

Den Nah- und Regionalverkehr monatlich mit einem bundesweit gültigen Ticket zu einem günstigen Festpreis benutzen. Das ist ab Mai wieder möglich. Was es zu wissen gibt.



Von Berlin nach Bonn, von Potsdam nach Paderborn und selbstverständlich von dem einen ins andere Frankfurt: Das bundesweit gültige Ticket für den Nah- und Regionalverkehr zum Monatspreis von 49 Euro kommt ab 1. Mai. Seit Verkaufsstart am 3. April wurden laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen deutschlandweit rund 750.000 Deutschlandtickets verkauft. Das Angebot ist in Folge des Neun-Euro-Tickets entstanden, das im vergangenen Sommer enormes Interesse an Bus- und Bahnreisen in Deutschland ausgelöst hatte. Mehr als 52 Millionen dieser Tickets waren damals verkauft worden.



Was ist das Deutschlandticket?

Beim 49-Euro-Ticket handelt es sich um das sogenannte "Deutschlandticket" oder "D-Ticket". Es ist ein personengebundenes bundesweit gültiges Monatsticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Es handelt sich um das Nachfolgeangebot des Neun-Euro-Tickets von 2022. Das Ticket gibt es ausschließlich im sich selbst verlängernden – monatlich kündbaren - Abonnement. Es gibt das Ticket als E-Ticket auf einer Chipkarte oder als Handyticket via App. Der Preis für das Ticket ist ein "Einführungspreis". Preiserhöhungen - angepasst an die Inflation - sind ab dem zweiten Jahr nicht ausgeschlossen und auch sehr wahrscheinlich.



Ab wann gilt das Deutschlandticket?

Starttermin ist der 1. Mai 2023. Für Inhaber:innen des Deutschlandtickets gilt dann bundesweit derselbe Tarif von 49 Euro pro Monat.



Wo das Ticket gilt

Das Ticket gilt bundesweit in der zweiten Klasse des gesamten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Dazu gehören neben Linienbussen, U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen die Regionalbahn (RB), Regionalexpress (RE) und der Interregioexpress (IRE). Haltepunkte, die sich zwar außerhalb Deutschlands befinden, aber von einem der beteiligten Tarifgebiete abgedeckt werden, können erreicht werden. Ein Beispiel aus dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB): In Verkehrsmitteln der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder kann man mit dem Ticket bis ins polnische Słubice fahren. Nicht wirklich profitieren können vom Deutschlandticket Menschen, deren Wohnort nicht ausreichend gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist. Das gilt beispielsweise für viele Menschen im Landkreiz Prignitz im Nordwesten Brandenburgs.

Wo man das Ticket kaufen kann

Voraussetzung für die Nutzung des Deutschlandtickets ist der Abschluss eines Abonnements bei einem deutschen Verkehrsverbund oder -unternehmen - also bei prinzipiell allen Anbietern von Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr sowie auf der Schiene im Regionalverkehr. Bei der Deutschen Bahn (DB) kann das Ticket sowohl über die App und die Internetseite als auch in den Kundenzentren vor Ort, also auch bei der Berliner S-Bahn, erworben werden. Die BVG bietet es als Handyticket oder als Chipkarte an, beide Varianten sind online oder im Kundenzentrum erhältlich.

Zu welchem Zeitpunkt man das Ticket kaufen kann

Die Verkehrsbetriebe innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) haben Anfang April mit dem Vorverkauf begonnen - über die bekannten Verkaufsstellen und Online-Angebote. Ebenso die Deutsche Bahn und ihre Tochterunternehmen wie die S-Bahn Berlin.

Die BVG teilte mit, dass Abos regulär immer bis zum 10. Kalendertag des Vormonats abgeschlossen werden müssen.

Wer vom Deutschlandticket besonders profitiert

Interessant ist das Deutschlandticket vor allem für Stadtbewohner und

Menschen, die in den sogenannten Speckgürteln um diese Städte herum

zu Hause sind. Profiteure des Deutschlandtickets sind demnach vor allem ÖPNV-Stammkunden und Ausflügler (allerdings lohnt sich ein Ausflug erst bei größeren Entfernungen, Reisen mit Übernachtung oder mehreren Touren pro Monat).



Für welche Busse oder Züge das Deutschlandticket nicht gilt

Das Deutschlandticket gilt nicht im Fernverkehr, sondern ausschließlich im Nah- und Regionalverkehr. Fahrten mit Schnellzügen wie IC, ICE oder EC sind nicht abgedeckt. Auch Anbieter von Fernbusreisen wie Flixbus (inklusive Flixtrain) sind vom 49-Euro-Ticket ausgeschlossen. In der Region sind bislang drei Regionalexpress-Linien ausgenommen: RE17, RE28 und RE56. Diese waren bereits im vergangenen Jahr vom Neun-Euro-Ticket ausgenommen. Diese Linien werden nicht von der DB Regio betrieben, sondern von der Konzernschwester DB Fernverkehr. Auf den gleichen Strecken bestehen allerdings alternative Zug-Angebote. [Mehr Informationen dazu finden Sie hier.] Auch auf Schiffen gilt das Ticket nicht - außer es handelt sich um Verbindungen, die zum öffentlichen Nahverkehr gehören, wie etwa die Fähren in Hamburg oder über den Berliner Wannsee. In einzelnen Verkehrsverbünden können weitere Ausnahmen existieren. So sind etwa die Fähren zu den Nordseeinseln in Schleswig-Holstein ebenfalls nicht Teil des Angebots.



Was das Ticket nicht kann

Das Ticket ist nicht übertragbar. Kinder unter sechs Jahren dürfen jedoch kostenlos mitgenommen werden. Anders als bei der BVG-Umweltkarte können zu bestimmten Zeiten keine anderen Personen unentgeltlich mitgenommen werden. Für die Fahrradmitnahme muss auch weiterhin ein Zusatzticket gekauft werden.

Das Deutschlandticket berechtigt nicht grundsätzlich zur Hundemitnahme. Aber: In Berlin und Brandenburg, also innerhalb des VBB-Verbundgebiets, darf ein Hund kostenlos mitgenommen werden. Jeder regionale Verkehrsverbund kann selbst bestimmen, ob die Mitnahme von Hunden zugelassen ist. Wer seinen Hund im Nahverkehr mitnehmen möchte, sollte sich vor seiner Fahrt erkundigen, ob der tierische Begleiter im örtlichen Verbundgebiet ein zusätzliches Ticket braucht.

Für welchen Zeitraum gilt das 49-Euro-Ticket?

Das Deutschlandticket gilt immer für den aktuellen Kalendermonat. Wer sich also erst am 15. Mai für das Ticket entscheidet, muss für den Zeitraum bis 31. Mai die vollen 49 Euro zahlen.



Wie kann man bei einem bestehendem Abo profitieren?

Deutsche Bahn: Wer Inhaber einer Bahncard 100 ist, kann diese ebenfalls als Deutschlandticket im Regionalverkehr nutzen. Die BVG hatte im Vorfeld angekündigt einige ihrer Abonnementsmodelle automatisch umzustellen. Das betrifft zum Beispiel das Abo65plus, da es mehr Nutzen zu einem niedrigeren Preis biete, so das Unternehmen im Februar. In den vergangenen Wochen konnten Neukunden das Deutschlandticket bei der BVG bereits vorbestellen. Alle Stammkundinnen und -kunden sollten im Vorfeld per Post einen aktuellen Tarif-Vergleich erhalten.



Was ist mit der BVG-Umweltkarte?

Die BVG rechnet damit, dass 30 bis 40 Prozent der bisherigen Nutzerinnen und Nutzer der "Umweltkarte" treu bleiben werden. Im Gegensatz zum Deutschlandticket ist diese Monatskarte nicht personalisiert - sie kann also von mehreren Menschen genutzt werden. Außerdem können zu bestimmten Zeiten andere Personen auf der "Umweltkarte" mitfahren - beim Deutschlandticket wird das im VBB-Bereich nicht möglich sein. Dafür kostet die "Umweltkarte" etwas mehr: Ab 1. Mai sind 66,90 pro Monat für die Umweltkarte im Tarifbereich Berlin AB fällig, also 17,90 Euro mehr als für das Deutschlandticket.

Was ist mit dem 29-Euro-Ticket?

Der günstige 29-Euro-Tarif für die Bereiche A und B in Berlin, den es seit Oktober 2022 im Abo gab, endet Ende April. Nachfolger ist das Deutschlandticket. Der Wechsel vollzieht sich jedoch nicht automatisch.



Wird es ein Jobticket-Angebot geben?

Job- oder Firmentickets sind Monats- oder Jahresfahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel, die Unternehmen – häufig vergünstigt – bei Verkehrsgesellschaften erwerben können, um sie ihren Arbeitnehmer:innen verbilligt oder auch unentgeltlich zu überlassen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält die Möglichkeit, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Beschäftigten das 49-Euro-Ticket als Jobticket bereitstellen können. Wenn die Arbeitgeberseite dabei einen Zuschuss von mindestens 25 Prozent auf den Ausgabepreis des Tickets gewährt, können bis zum 31. Dezember 2024 zusätzlich fünf Prozent Übergangsabschlag beziehungsweise "Rabatt" auf den Ausgabepreis gewährt werden.

Was ist mit Schülern, Auszubildenden und Studierenden?

Für Studierende soll am 1. Mai vorerst ein "Upgrade" kommen - ausgehend vom Preis des Semestertickets sollen sie nur die Differenz zu den 49 Euro fürs Deutschlandticket zahlen. Restlos geklärt ist die Ausgestaltung aber noch nicht. Eine Dauerlösung wollen die Länder-Verkehrsminister noch erarbeiten. Ermäßigungen für Schüler und Auszubildende sind nach Angaben des VBB derzeit nicht geplant. Auf der Internetseite heißt es, dass diese das Deutschlandticket wie alle anderen auch zum Preis von 49 Euro erhalten könnten [vbb.de]. In Brandenburg wird es mit dem Start des Deutschlandtickets kaum Sonderformen oder zusätzliche Rabatte geben. Mit Ausnahme des Landkreises Oberhavel lägen keine Informationen aus den Landkreisen vor, das Deutschlandticket mit zusätzlichen Vergünstigungen zu versehen, sagte ein Sprecher des Landkreistages Brandenburg. Der Landkreis Oberhavel hatte angekündigt, das Ticket Schülern für neun Euro anzubieten und die Differenz zu den 49 Euro ausgleichen zu wollen.

Wie wird das Angebot finanziert?

Zur Finanzierung des Deutschlandtickets wird der Bund den Ländern von 2023 bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro zahlen. Damit sollen die erwarteten Einnahmeverluste bei den Verkehrsunternehmen zur Hälfte ausgeglichen werden. Die andere Hälfte tragen die Länder. Unklar ist allerdings, wer die Kosten übernimmt, sollten diese Verluste bei mehr als drei Milliarden Euro pro Jahr liegen. Im Bundesrat wiesen die Vertreter der Länder auf dieses Problem hin. Nach der Abstimmung hieß es auf der Seite des Bundesrats: "Der Bund müsse auch in den Jahren 2024 und 2025 einen mindestens hälftigen Nachschuss leisten, sofern die tatsächlichen Kosten des Deutschlandtickets höher ausfallen als vom Bund angenommen." [bundesrat.de] Das Land Berlin soll laut dem Gesetzentwurf pro Jahr 135,7 Millionen Euro zahlen; Brandenburg 32,8 Millionen Euro.



Welche Kritik es gibt

Linken-Parteichefin Janine Wissler kritisierte das Ticket für einkommenschwache Menschen als zu teuer: "Leider wird es weiter viele Menschen geben, die sich dieses Ticket nicht leisten können." So werde vielen Menschen mit niedrigem Einkommen das Recht auf Mobilität vorenthalten. Sie forderte perspektivisch einen kostenlosen und ausgebauten Nahverkehr für alle. Verbraucherschützer haben Sorge wegen etwaiger eingeschränkter Fahrgastrechte für Besitzer des Deutschlandtickets geäußert: "Nutzer des Deutschlandtickets drohen ÖPNV-Kunden zweiter Klasse zu werden", sagte Marion Jungbluth, Mobilitätsexpertin vom Verbraucherzentrale Bundesverband, der Deutschen Presse-Agentur vor einer Anhörung im Verkehrsausschuss des Bundestags Mitte April. Der Hintergrund: Normalerweise können Fahrgäste mit einer Fahrkarte, die ausschließlich im Nahverkehr gültig ist, nämlich bei einer Verspätung von mindestens 20 Minuten im Nah- oder Regionalverkehr auf eine Fernverkehrsverbindung mit IC oder ICE ausweichen. Für das Deutschlandticket ist noch unklar, was gilt.

Warum gibt es dieses Ticket?

Das günstige Ticket soll einen Anreiz liefern, dass die Menschen vom Auto auf die umweltfreundlichere Schiene oder den Bus umsteigen. Es ist das Nachfolgeticket des enorm erfolgreichen Neun-Euro-Ticketes, das bis Ende des Jahres 2022 galt. Der Verband der Verkehrsunternehmen hatte im August vergangenen Jahres gemeldet, dass bundesweit 52 Millionen Tickets verkauft worden waren. Dadurch waren viele Autofahrten vermieden und fast zwei Millionen Tonnen CO2 eingespart worden.



Weitere Informationen zum Deutschlandticket finden Sie hier:

