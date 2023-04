Muss eine arabische Großfamilie ihre Villa in Buckow räumen?

Im Rechtsstreit um eine Villa in Berlin-Buckow will das Amtsgericht Neukölln am Donnerstag eine Entscheidung verkünden. Haus gehört dem Land Berlin. Es hat den Mietern - einer Clan-Familie - gekündigt. Diese lehnt die Räumung ab. Von Wolf Siebert