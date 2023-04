Auch in diesem Jahr werden die Wiesen im Schlosspark Sanssouci wieder von tierischen Hilfskräften gepflegt: Die ersten 50 Schafe werden am Freitagvormittag auf die nördliche Wiese hinter dem Potsdamer Schloss getrieben, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten berichtete. Weitere 100 Schafe und Lämmer sollen in den kommenden Tagen folgen.

Die Tiere sollen bis November das Gras auf insgesamt 15 Hektar Wiesenflächen auf ökologische Weise kurz halten. Anders als die schweren Maschinen, mit denen bis 2018 die Wiesen gemäht wurden, verbrennen die Schafe keinen Diesel und verdichten den empfindlichen Parkboden nicht so sehr.