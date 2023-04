Der Gemeinschaftsraum im Köpenicker Hospiz ist vielleicht so groß wie drei Klassenzimmer und in Sonnenlicht getaucht. Warme Farben, viel Holz an den Wänden und kleine Sitzgruppen, die mit modernen Raumteilern abgetrennt sind. In einem der Bereiche sitzt ein Ehepaar mit einer älteren Dame. Sie erzählen, essen Kuchen und schauen gemeinsam Fotos an. Die Frau ist von Krankheit gezeichnet und wirkt sehr schmal in ihrem Sessel. Minuten der Gemeinsamkeit in einem Hospiz, einem Ort, an dem Menschen sterben.