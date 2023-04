Neun Berliner Schwimmbäder erhöhen in den kommenden Wochen das Wasser in ihren Becken wieder auf 28 Grad. Auch einige Saunen und Whirlpools sollen öffnen. Das teilten die Berliner Bäderbetriebe am Mittwoch mit.

Unter anderem im Wellenbad am Spreewaldplatz, in den Stadtbädern in Schöneberg, Lankwitz und Neukölln, sowie in den Schwimmhallen Fischerinsel, Buch und Ernst-Thälmann-Park sollen Gäste wieder bei 28 Grad baden können. Viele Schwimmer- und Sportbecken sind allerdings ausgenommen. Dort bleibe das Wasser 26 Grad warm, hies es.

Die Bäderbetriebe wollen außerdem die Saunen in den Stadtbädern Neukölln und Wilmersdorf sowie in den Schwimmhallen Ernst-Thälmann-Park und Helene-Weigel-Platz wieder öffnen. Schließlich sollen auch die Spaßbereiche im Wellenbad am Spreewaldplatz sowie in den Stadtbädern Schöneberg und Lankwitz wieder komplett zugänglich sein.