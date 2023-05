Claudia13469 Freitag, 05.05.2023 | 18:12 Uhr

Ich weiß, das klingt jetzt sehr böse....aber da hat die Dame live und in Stereo erfahren, warum noch so viele Menschen mit dem Auto unterwegs sind....- was würde wohl passieren, wenn die alle auch noch in die ÖFFIS wollten?

Dass die Teilhabe für Menschen mit Behinderungen teilweise schwierig ist, ist ja unbestritten, aber ich glaube, die meisten sind vernünftig genug, sich nicht an einem Freitag mit Billig-Ticket in die Bahn zu setzen....