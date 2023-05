Die Palästinenser-Demonstration am Samstag bleibt verboten. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Der Beschluss ist unumstößlich. Gleichzeitig will die Polizei mehr Präsenz zeigen, um zu beobachten, ob das Verbot auch eingehalten wird.

Das polizeiliche Verbot einer für diesen Samstag geplanten palästinensischen Demonstration in Berlin bleibt bestehen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte die Untersagung. Wie das Gericht am Samstag weiter mitteilte, ist der Beschluss nicht mehr anfechtbar. Zuvor hatte auch das Verwaltungsgericht Berlin das Verbot bestätigt.

Zum 75. Jahrestag der "Nakba" sollte am Samstag in Berlin-Neukölln eine pro-palästinensische Demonstration stattfinden. Die Berliner Polizei hat dies verboten, ein Eilantrag dagegen wurde abgelehnt. Berliner Juden planen einen Solidaritäts-Demo.

Die Polizei hatte ebenfalls am Samstag angekündigt, verstärkt in Neukölln, Kreuzberg und Mitte präsent sein, um zu beobachten, ob das Verbot palästinensischer Demonstrationen eingehalten wird.

Die Polizei hat Demonstrationen zum 75. Nakba-Tag in Berlin verboten. Sie befürchtet, dass dabei antisemitische Parolen gerufen werden. Aber was ist eigentlich vor 75 Jahren passiert? Was bedeutet dieser Tag? Ein historische Herleitung.

Der palästinensische Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnert an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels.

Kritik an dem Verbot kommt unter anderem von jüdischen Berlinerinnen und Berlinern. In einem offenen Brief fordern etwa 100 von ihnen Solidarität mit Palästinensern und einen "gerechten Frieden in Nahost". Forderungen nach Gleichberechtigung seien nicht antisemitisch, heißt es in dem Schreiben. Sie haben ebenfalls zu einer Demonstration am Samstag aufgerufen. Diese hat die Versammlungsbehörde bislang nicht verboten.