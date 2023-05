Klima-Demonstranten haben auch am Donnerstag wieder den Berliner Straßenverkehr blockiert.

Nach Informationen der rbb-Verkehrsredaktion sind oder waren bislang 14 Orte betroffen. Um neun Uhr morgens hätten die Demonstranten ihre Blockaden begonnen. Aktionen wurden gemeldet an der A100 in Höhe Spandauer Damm, sowie auf der Avus. Zudem in Prenzlauer Berg die Greifswalder Straße in Höhe Storkower Straße, in Friedrichshain die Frankfurter Allee in Höhe Jessnerstraße, in Wilmersdorf der Kurfürstendamm an der Brandenburgischen Straße Richtung Breitscheidplatz und in Prenzlauer Berg die Landsberger Allee. Einige klebten Demonstranten sich auf den Fahrbahnen fest, andere wiederum an Autos, die sie zum Blockieren benutzen. Laut Polizei muss mit erheblichen Verzögerungen gerechnet werden.