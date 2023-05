Nichts wie raus ins Grüne: Berlin und Brandenburg steht ein angenehm warmes und durchweg sonniges langes Pfingstwochenende bevor. Besonders im südlichen Brandenburg steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf frühsommerliche Werte. "Am Samstag werden es in Berlin und Brandenburg tagsüber 19 bis 22 Grad, am Sonntag 21 bis 25 Grad, am Montag dann wieder etwas frischer mit 19 bis 23 Grad", wie Roland Vögtlin vom ARD-Wetterkompetenzzentrum im Gespräch mit rbb|24 erklärt. Am wärmsten wird es dabei südlich von Berlin.

Nachts bleibt es allerdings recht frisch, die Tiefstwerte liegen von Samstag bis Montag im einstelligen Bereich. Das führt auch dazu, dass sich die Gewässer in Berlin und Brandenburg nicht wirklich aufheizen: "Die Wassertemperaturen in den Seen liegen bei 14 bis 16 Grad. Es geht auch noch kälter, aber grundsätzlich bleibt das Baden im See noch eher was für Hartgesottene", meint der ARD-Wetterexperte.



Besonders schön wird es am Sonntag: Da gibt es nur ein paar dichtere Wolkenfelder, meist scheint die Sonne bei ein wenig Wind. Am Samstag gibt es ebenfalls viel Sonne, allerdings ist an diesem Tag der Wind aus nordwestlicher Richtung durchaus spürbar, wie Vögtlin erklärt. "Am Montag gibt es dann ein ganz leichtes Schauerrisiko, größtenteils bleibt es aber auch dann trocken, aber windig", so der Meteorologe.



"Die Gärtner müssen also auch über Pfingsten kräftig gießen, und auch die Waldbrandgefahr in Brandenburg wird weiter ansteigen", prophezeit Vögtlin. Schon am Donnerstag erreichte beispielsweise der Landkreis Oberhavel Waldbrandgefahrenstufe 3 ("mittlere Gefahr") von insgesamt 5 Stufen. Im Mai gab es in Brandenburg bereits mehrere Waldbrände, zuletzt am vergangenen Wochenende in Joachimsthal.