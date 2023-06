Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) gleich zu zwei Bränden ausrücken - unter anderem brannte ein Strohlager. Die Flammen griffen zwischenzeitlich auch auf einen angrenzenden Wald über.

In Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) hat in der Nacht zu Sonntag eine Strohmiete auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gebrannt. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Demnach sei dabei eine Frau verletzt worden. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ersten Erkenntnissen zufolge könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Eine Strohmiete ist ein großer Haufen mehrerer übereinandergelagerter Strohballen.