Simon Donnerstag, 13.06.2024 | 19:36 Uhr

Ich habe selber versucht mich im Forum schriftlich einzubringen und kann nicht bestätigen dass 94% aller Anwohner für die beschlossenen Maßnahmen sind. Mich würde also wirklich sehr interessieren wo diese Zahl eigentlich herkommt, wer da überhaupt an dieser Befragung teilgenommen haben soll.

Hab mir die Maßnahmen gerade noch mal angesehen.

Absolute Fehlplanung! Nebenstraßen werden zur Einbahnstraße, was an sich kein Problem ist, aber alle Straßen gehen in die gleiche Richtung. Es gibt keinen direkten Weg mehr von der Grünberger Straße in die Boxhagener Straße. Es gibt keinen direkten Weg mehr von der Kopernikusstraße in die Revaler Straße. Man muss zwangsläufig einen riesigen Umweg fahren und über die Warschauer Straße aus dem künstlich erzeugten Block rausfahren um dann wieder in den Block rein zu fahren. Die Dirschauer Straße wiederum die so eng ist dass keine zwei Autos aneinander vorbei passen wird nicht zur Einbahnstraße. Dafür treffen sich auf der Modersohnstraße zwei Ebs.