Eine virtuelle Fahrt durch Berlin mit Google Street View gleicht einer Zeitreise. Die Bilder wurden seit 13 Jahren nicht mehr aktualisiert. Nun macht der Konzern neue Aufnahmen, auch in der Region. Wer das nicht will, muss erneut Widerspruch einlegen. Von Yasser Speck

Als der Kartendienst vor 13 Jahren an den Start ging, entfachte er eine Diskussion um Privatsphäre und Datenschutz in Deutschland. Hunderttausende Menschen legten Widerspruch ein und ließen ihre Häuser und Mietwohnungen verpixeln. Mit der Aktualisierung erlöschen diese Widersprüche. Wer sein Haus oder seine Wohnung wieder verpixeln möchte, muss noch mal Widerspruch einlegen.

Google Street View wird erstmals in Deutschland aktualisiert. Ab dem 22. Juni sind wieder die Autos mit der Kamera auf dem Dach in Berlin und Brandenburg unterwegs. Sie filmen Straßen mit einer 360-Grad-Kamera ab, sodass Nutzerinnen und Nutzer nach Veröffentlichung der Fotos virtuell durch Städte fahren können.

Eine Fahrt mit Google Street View durch die Hermannstraße in Berlin gleicht einer Zeitreise in das Ende der Nullerjahre. Längst ausgestorbene Kaisers und Schlecker-Filialen laden zum Einkaufen ein. Der Imbiss "Bei Papa" wirbt für Burger und Pommes und die Kneipe "Bienenkorb" für Bier.

Ab dem 22. Juni fahren die Autos von Google wieder durch Berlin und Brandenburg. Auf ihren Dächern werden Kameras installiert sein. Sie werden Häuser, Läden und Straßenzüge so fotografieren, wie sie zurzeit aussehen. Für Sven Tresp von Google wird das auch Zeit. Die Welt würde sich weiterdrehen und verändern. "So können Aufnahmen, die zwischen 2008 und 2009 gemacht wurden, Straßen und Gebäude von heute nicht mehr angemessen abbilden", sagt der Mitarbeiter von Google.

Für Sven Müller, den Pressesprecher der Landesbeauftragten für Datenschutz in Brandenburg, ist die erneute Abfrage der Widersprüche verständlich. "Dass die Widersprüche mit dem Ziel der Verpixelung von Wohnungen oder Häusern neu erfragt werden, halten wir angesichts sicher zahlreicher zwischenzeitlicher Veränderungen wie etwa Eigentümerwechsel für nachvollziehbar."

Müller sei es lediglich wichtig, dass "es weiterhin die Möglichkeit gibt, Widerspruch gegen die Abbildung der eigenen Häuserfront einzulegen." Diesen Widerspruch kann man im Vorfeld über ein Formular [support.google.com] einreichen. Wer nach der Veröffentlichung sein Haus oder seine Wohnung entdeckt und dem widersprechen möchte, kann das über den Link "Problem melden" in Street View tun. Außerdem kann der Widerspruch per Mail an "streetview_deutschland@google.com" und per Post eingereicht werden: Google LLC, Betr.: Street View, PO Box 111607, 20416 Hamburg.