Wer Berlin Donnerstag, 08.06.2023 | 14:34 Uhr

ist denn für all diese Mißstände/Mängel verantwortlich? Aber der Staat verordnet sich ja nicht selbst Bußgelder. Die Stilllegung ist geplant. Punkt. Eine Verdrängung in andere Strassen erzeugt Anwohnerzorn. Auch gewollt. Punkt. Zielsetzung - autofreie Stadt. Bzw. Verteuerung per Vignetten etc.. Ansonsten erinnere ich mich noch gut an die Lesrkommentare vor einigen Monaten. Ach ja Lastenfahrräder werden ihn sicher nutzen dürfen, wetten? ;-)