Der Waldbrand bei Jüterbog (Teltow-Fläming) ist weitgehend eingedämmt, es gibt aber noch einzelne Brandnester. Das sagte der Waldbrandschutzbeauftragte in Brandenburg, Raimund Engel, am Montag. Demnach sind insgesamt ein bis zwei Hektar betroffen.

Das Feuer war Ende Mai auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen. Wegen der Munitionsbelastung konnten manche Brandherde nur aus der Luft gelöscht werden. Nach bisherigen Angaben umfasst die insgesamt betroffene Fläche rund 733 Hektar. In dem Waldbrandgebiet war die sogenannte Großschadenslage am Sonntag aufgehoben worden, seitdem ist statt des Landkreises wieder die Stadt zuständig.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg weiterhin hoch. In rund der Hälfte der Landkreise gilt am Montag die höchste Gefahrenstufe fünf, in den anderen die zweithöchste Stufe.