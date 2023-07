Schwerer Unfall in Neukölln: Zwei Jugendliche klettern bei einer Abifeier auf ein Hoteldach und stürzen mehrere Meter in die Tiefe. Während einer von beiden nur leicht verletzt wird, kommt eine 17-Jährige ums Leben.

Eine 17-Jährige ist bei einer Abiturfeier in Berlin-Neukölln durch eine Plexiglaskuppel gestürzt und tödlich verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Montagmorgen sagte, war sie in der Nacht zu Montag mit einem 16-jährigen Mitschüler auf ein Dach des Hotels Estrel an der Sonnenallee geklettert. Beide stürzten dann mehrere Meter in die Tiefe.

Rettungskräfte brachten die 17-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie an ihren schweren Verletzungen starb. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Er soll laut Polizei auf Müllbehälter gefallen sein, was seinen Sturz bremste.

Wie es genau zu dem Sturz kam, ist bislang noch unklar.