Wer in einer Berliner Freibad möchte, muss ab Samstag einen Ausweis vorzeigen. So sollen Auseinandersetzungen wie vor Kurzem im Columbiabad verhindert werden. Die Neuköllner Anstalt bleibt unterdessen länger geschlossen, als geplant.

Besucherinnen und Besucher dürfen ab diesem Samstag nur noch in die Berliner Freibäder, wenn sie am Eingang einen Lichtbildausweis vorlegen. Das haben die Berliner Bäderbetriebe (BBB) am Freitag bekannt gegeben.

Wer in Berlin ins Freibad will, muss sich künftig wohl ausweisen. Der Senat plant den freien Einlass zu beschränken, nachdem es zu teils gewaltvollen Auseinandersetzungen gekommen war.

Außerdem soll das Sicherheitspersonal aufgestockt und Einlass-Stopps sollen früher verhängt werden als bislang, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Weitere Schritte seien in Planung und Abstimmung.

Zudem sind eine Videoüberwachung an den Eingängen sowie mobile Polizei-Wachen am Columbiabad und dem Prinzenbad in Kreuzberg geplant. An beiden Standorten war es vergangenen Sonntag zu Auseinandersetzungen gekommen.

Das Columbiabad in Neukölln wurde zum wiederholten Mal frühzeitig geschlossen und geräumt. Seither wurde das beliebte Freibad wegen eines hohen Krankenstandes nicht wieder geöffnet. Das Columbiabad soll erst am Montag wieder öffnen. Ursprünglich sollte es am Wochenende wieder Besucher empfangen.