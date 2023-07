Ein unsachgemäß geladenes Akku eines E-Rollers hat in Berlin-Friedrichshain einen Wohnungsbrand ausgelöst. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt daher wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein 40-Jähriger hatte demnach am Mittwochabend gegen 21 Uhr das Feuer in seiner Wohnung in der Boxhagener Straße entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge fing der Akku eines E-Rollers beim unsachgemäßen Laden in der Wohnung Feuer.



Wie eine Polizei-Sprecherin dem rbb am Donnerstagmorgen bestätigte, brannte es im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner kam demnach mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Die Sprecherin relativierte damit erste Meldungen, wonach der Bewohner schwer verletzt wurde. Die betroffene Wohnung ist nach dem Feuer unbewohnbar.