Bei mutmaßlich homofeindlichen Angriffen sind in Berlin in der Nacht zu Samstag mindestens zwei Menschen verletzt worden.

Hunderttausende Menschen feiern und protestieren am Samstag in Berlin zum Christopher Street Day. Straßen sind gesperrt, Busse umgeleitet und U-Bahnhöfe geschlossen oder sehr voll. Ein Überblick über Route, Verkehr und Programm.

Nach Angaben des Mannes und nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Geschädigte am S-Bahnhof Bornholmer Straße in einen Zug der S1 in Richtung Frohnau gestiegen sein. Zwischen den Bahnhöfen Bornholmer Straße und Wollankstraße habe er vier männliche Jugendliche gesehen, die im Zug geraucht haben sollen. Als er die Personen aufgefordert habe, das Rauchen in der Bahn einzustellen, sollen ihn diese homofeindlich beleidigt haben.

Anschließend habe er den Zug am S-Bahnhof Wollankstraße verlassen, wobei ihm die vier Tatverdächtigen gefolgt seien. Einer aus der Gruppe soll ihm von hinten mit einer Hand ins Gesicht geschlagen haben. Danach hätten sich die vier Jugendlichen entfernt. Der 53-Jährige klagte über leichte Schmerzen im Gesicht und lehnte eine medizinische Behandlung ab.