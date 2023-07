So 23.07.23 | 15:53 Uhr

Vor dem Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg haben am Sonntag Dutzende Menschen gegen vermehrte Polizeipräsenz an Freibädern demonstriert. Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, wurden rund 130 Teilnehmende gezählt. Es sei alles störungsfrei verlaufen.