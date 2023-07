Neuköllnerin Berlin Mittwoch, 19.07.2023 | 15:38 Uhr

Die Debatte ist aufgeblasen, wie jedes Jahr. Eigentlich nervt es nur noch, wenn die Law and Order Maßnahmen der CDU nicht so brandgefährlich wären. Dystopie ist jetzt! Wir wollen nicht mehr Kontrollen!

Ich bin in Neukölln aufgewachsen und konnte schon als Kind die Diskussionen über meinen Bezirk, in Talkshows usw., nicht nachvollziehen. Seit Jahrzehnten wird das gleiche rassistische Feindbild gezeichnet. Man könnte meinen, manch eine:r kommt nur zum Berichten nach Neukölln/Kreuzberg. Es nervt.