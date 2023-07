Gewalt in Berliner Bädern - Polizei ermittelt nach Schlägerei im Sommerbad Kreuzberg

Mo 17.07.23 | 09:05 Uhr

Bild: dpa/C. Bock

Auch die neuen Sicherheitsmaßnahmen in Berliner Sommerbädern konnten am Wochenende Gewalt nicht komplett unterbinden, meist blieb es aber friedlich. Ein Bad ist nach einwöchiger Schließung jetzt wieder geöffnet.

In einem Berliner Schwimmbad ist es am frühen Sonntagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen.



Polizeibeamte mussten im Sommerbad Kreuzberg in der Prinzenstraße eingreifen. Dort war es zu einem Streit zwischen einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und fünf Personen gekommen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen dem rbb sagte. Als ein weiterer Mann schlichtend dazwischengegangen sei, sei er aus der Gruppe heraus geschlagen und leicht verletzt worden.



Zwei Personen aus der Gruppe konnten letztlich identifiziert werden. Gegen sie werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so der Polizeisprecher weiter.

Polizei sieht ansonsten "keine Auffälligkeiten"

Neben diesem Ereignis habe man am Wochenende in den Berliner Sommerbädern aber keine außergewöhnlichen Beobachtungen gemacht, sagte er weiter. "Wir haben mit mobilen Wachen vor manchen Bädern Präsenz gezeigt. Es gab dort keine Auffälligkeiten." Wieviele Polizeikräfte am Wochenende für die Berliner Sommerbäder abgestellt wurden, konnte er nicht sagen.



Nach mehreren Gewaltfällen in den vergangenen Wochen gilt seit dem Wochenende in Berlins Sommerbädern eine Ausweispflicht. Am Samstag bildeten sich angesichts sehr hoher Temperaturen lange Wartschlangen vor den Eingängen. Mancherorts, darunter in Pankow, am Insulaner und in der Seestraße, konnten nachmittags keine weiteren Gäste mehr die Bäder betreten. Streng kontrolliert wurde der Lichtbildausweis dpa-Reportern zufolge beim Einlass indes nicht.

Wieder geöffnet: das Columbiabad in Neukölln | Bild: dpa/sulupress

Politische Debatte läuft weiter

Unterdessen hat nach einer rund einwöchigen Schließung das Sommerbad Neukölln auf dem Columbiadamm am Montagmorgen wieder die Tore geöffnet. Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Sonntag vor einer Woche war das Freibad vorläufig geschlossen worden. Zu viele Beschäftigte hatte sich krank gemeldet.



Die jüngsten gewaltsamen Auseinandersetzungen in den vergangenen Wochen in manchen Berliner Sommerbädern hatten in der vergangenen Woche eine neue politische Debatte ausgelöst. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatten sich auf neue Maßnahmen in den Schwimmbädern verständigt. Dazu zählen eine Ausweispflicht sowie mobile Polizeiwachen vor drei Bädern.



Der designierte Generalsekretär der Bundes-CDU, Carsten Linnemann, forderte die konsequente Bestrafung von Gewalttätern noch am Tattag. Der Richterbund wandte ein, ohne zusätzliches Personal sei das nicht zu leisten.

