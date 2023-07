Wie groß das vom Feuer betroffene Gebiet ist, sei derzeit schwer einzuschätzen, so Engel. Schätzungen zufolge könnten es im Moment 1,5 bis 2,5 Hektar sein. Es brenne fast an der gleichen Stelle wie im Juni. Da das Areal munitionsbelastet ist, kann es nicht betreten werden. Eine Drohne sei angefordert, um sich einen Überblick über die derzeitige Lage zu verschaffen.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog (Teltow-Fläming) ist am Sonntagabend erneut ein Brand ausgebrochen. Das sagte der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel dem rbb auf Nachfrage.

Der Brand bei Jüterbog im Juni war erst nach rund zwei Wochen endgültig gelöscht. Insgesamt 733 Hektar waren auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz abgebrannt. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer überwiegend aus der Luft bekämpft. Am Boden konnten die Feuerwehren nur von beräumten Wegen und Schneisen aus löschen.

Aktuell ist die Waldbrandgefahr in Brandenburg sehr hoch, in vielen Landkreisen gilt die höchste Gefahrenstufe. Die Feuerwehr musste auch in anderen teilen Brandenburgs wegen kleineren Waldbränden ausrücken. Der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte, Raimund Engel, rief dazu auf, sich an die geltenden Regeln zu halten. Rauchen im Wald sei strikt verboten, auch Grillen in Ufernähe sei nicht erlaubt, sagte Engel.