Roman Mittwoch, 23.08.2023 | 13:48 Uhr

Das ändert sich spätestens wenn die Subventionen für Kraftstoffe sukzessive auslaufen und die Leute reale Preise werden zahlen müssen. Dazu kommen schrittweise Einführungen der CO2 Steuer. Hier wird ganz sicher nachgesteuert werden müssen da ja die Versicherer bei zunehmenden Schadensfällen das Geschäft verlassen. In 40 Jahren wird man sich ob unserer Bräsigkeit an den Kopf fassen.

Wir wissen seit 1820, dass CO2 die Atmosphäre des Planeten Erde erwärmen wird, ballern das über Hunderte Millionen Jahren gebundene CO2 in 150 Jahren in den Himmel und dann kaufen wir Oldtimer um es der Regierung also uns selbst mal so richtig zu zeigen. Wie erbärmlich!