So 27.08.23 | 09:58 Uhr

Berlin und Brandenburg wollen prüfen, ob künftig Ostseewasser als Trinkwasser in der Region genutzt werden kann. Da das Wasser in der Region knapp werden könnte, soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, Wasser aus der Ostsee zu entsalzen und hierher zu pumpen, sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Dazu wollen Berlin und Brandenburg demnach noch in diesem Jahr eine Studie in Auftrag geben. "Berlin ist immer darauf angewiesen, dass Wasser zusätzlich herangeführt wird, da die Grundwasserneubildung unter seinem Territorium für eine Versorgung der wachsenden Metropole nicht ausreicht", sagte Vogel. Auch für die Brandenburger Wälder ist die Situation demnach bedrohlich. Die Niederschläge in diesem Sommer und im Winter davor reichen ihm zufolge nicht, um das Defizit der vergangenen fünf Jahre wettzumachen.