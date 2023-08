Einbruch in Lindemann-Wohnung in Prenzlauer Berg

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung des Rammstein-Frontmanns Till Lindemann in Berlin eingebrochen. Entsprechende rbb-Informationen decken sich mit einem "BZ"-Bericht.

Die Polizei wurde demnach kurz nach ein Uhr in die Wohnung in Prenzlauer Berg gerufen. Lindemann war nicht in der Wohnung. Beim Eintreffen der Beamten waren die Einbrecher bereits geflüchtet.