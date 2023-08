Vor dem Hintergrund des Drogenkonsums am Leopoldplatz in Berlin-Wedding fordert die Initiative "Wir am Leo" einen Masterplan von Bezirk und Senat.

Der Sprecher der Initiative, Sven Dittrich, sagte Radioeins vom rbb am Mittwoch, seitdem an dem Platz auch die Droge Crack konsumiert werde, sei die Stimmung sehr aggressiv geworden. "Wir schwimmen alle im Moment wirklich und schauen einfach nur nach Minimallösungen." Vor Ort müssten auch immer wieder Spritzen aufgesammelt werden, so Dittrich.