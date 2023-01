Um solche Szenen mitten am Tag zu beobachten, muss man in Berlin nicht lange suchen. Das Aufeinandertreffen zweier Parallelwelten findet jetzt im Winter vor allem in den U-Bahnhöfen statt, besonders in Neukölln und Kreuzberg auf den Linien der U8 und U7 beobachten immer häufiger Fahrgäste solche Bilder.

Der Bezirk Neukölln teilt auf Anfrage mit, man sei "seit Jahren tätig, um den in den letzten Jahren gestiegenen Konsum im öffentlichen Raum mit all seinen negativen Folgen und Begleiterscheinungen zu verringern". Das Streetworker-Team von Malte Dau gehört zur Strategie des Bezirks, denn die Verwaltung arbeitet bereits seit 2017 mit Fixpunkt zusammen. Vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg heißt es auf Anfrage, es sei bekannt, dass auch U-Bahnhöfe als Konsumorte genutzt würden, auch aufgrund von Anwohner-Beschwerden. An sich wäre das aber kein neues Phänomen. Friedrichshain-Kreuzberg setzt im Umgang mit öffentlichem Konsum nach eigenen Angaben auf Netzwerkrunden, Monitoring der Konsumrückstände und Bürgerdialoge.

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bestätigt auf Anfrage, dass der Konsum von Crack in Berlin und im Bezirk angestiegen sei. In diesem Jahr sei in den Konsumräumen in Friedrichshain-Kreuzberg bereits mehr Crack als Heroin und Kokain konsumiert worden, teilt das Bezirksamt mit. In Neukölln ist weiterhin Heroin die meist konsumierte Droge, mit größerem Abstand (63% des gesamten Konsums in den Konsumräumen), gefolgt von Crack. Hier sei in diesem Jahr zwar ein Anstieg von Crack-Konsum im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten, die Zahlen würden damit aber wieder auf dem gleichen Niveau liegen, wie schon 2020 und 2019. Als Ursache für den kurzzeitig niedrigeren Konsum von Crack wird vermutet, dass der Konsumraum 2021 nicht so stark frequentiert wurde wie in diesen und den Vorjahren.

Crack ist eine Form von Kokain, gemischt und aufgebacken mit Natron wird es rauchbar. So wirkt das Aufputschmittel innerhalb von Sekunden. Crack ist eine der am stärksten süchtig machenden Drogen, es führt schnell zu einer starken psychischen Abhängigkeit. "Crack-Konsum macht etwas anderes mit den Menschen", erklärt Dau. Der Rausch soll kurz und heftig sein, Süchtige wollen oder müssen ihn deshalb öfter am Tag wiederholen. "Die Gier nach dem Crack wird immer größer, die Halbwertzeit des Gefühls, was man davon kriegt, ist extrem gering und dann ist es nur ein Konsumieren, Geldmachen, Konsumieren, Geldmachen …", sagt Malte Dau. Alles müsse "schnell, schnell, schnell" gehen. Das merken er und seine Kollegen auch in ihrer Arbeit als Streetworker.