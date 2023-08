Die Bundesregierung will knapp ein Viertel der Mittel für Freiwilligendienste streichen. Sozialverbände schlagen Alarm, sie befürchten Einschnitte in ihrem Angebot. Auf Hilfe der Landesregierung können sie in Brandenburg aktuell nicht hoffen. Von Michael Schon

Am letzten Arbeitstag gibt es eine Kugel Eis aus Sand. Amy Gennert steht im Garten der Regenbogenkita in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming), einer Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Um sie herum wuselt eine Gruppe Drei- und Vierjähriger, tobt sich auf Rutschautos aus oder versucht sich am Sandkasten als Eisverkäufer.

Wenn die 19-Jährige auf ihre Zeit als "Bufdi" zurückblickt, fallen ihr drei Dinge ein: Wie aufgeregt und unsicher sie am ersten Tag gewesen sei. Wie herzlich sie von den Kindern und den neuen Kolleginnen aufgenommen worden sei. Und wie viel sie in diesem Jahr Bundesfreiwilligendienst über sich selbst gelernt habe. "Ich habe gemerkt, dass ich in der kreativen Arbeit völlig aufgegangen bin. Die Räume zu gestalten, für die Kinder was zu basteln. Das war voll mein Ding", sagt Gennert. "Ich bin so viel selbstbewusster geworden und weiß jetzt, wo meine Stärken liegen."