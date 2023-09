Die Bahn will laut "Tagesspiegel"-Bericht auch Bahnsteige an weiteren Bahnhöfen der Stadtbahn umbauen, etwa am Alexanderplatz, an der Friedrichstraße und am Zoologischen Garten. Kaczmarek sprach von einer Zunahme der Fahrgastzahl um fast ein Drittel an den größten Berliner Bahnhöfen in den vergangenen zehn Jahren. Die Infrastruktur sei enorm belastet. Das beeinflusse auch die Pünktlichkeit. "Gerade auf der Stadtbahn ist der limitierende Faktor für den Takt mittlerweile das Ein- und Aussteigen an den Bahnhöfen."

Auf wie viele Bahnhöfe in Berlin sich die Ideen insgesamt beziehen, wie es mit den Plänen weitergeht und wann möglicherweise Arbeiten beginnen könnten, blieb zunächst offen. Die Umbauarbeiten würden vermutlich den Verkehr erheblich einschränken, was bei den früheren Rechtsstreitigkeiten mit dem mittlerweile verstorbenen Architekten des Bahnhofs, Meinhard von Gerkan, von der Bahn als Argument angeführt wurde, die Bahnhofsüberdachung nicht nachzubessern. Kaczmarek sagte dem "Tagesspiegel" dazu: "Trotzdem muss der Bahnhof ja funktionieren. Das ist letztlich eine Verkehrsanlage und kein Kunstwerk. Da müssen wir nach Lösungen suchen."