Björn Frankfurt(Oder) Montag, 18.09.2023 | 12:59 Uhr

"und ihrem berechtigten Anliegen nur Schaden zufügen" Was wäre, wenn das der Sinn ist und dafür die Geldgeber dahinter eigentlich bezahlen? Zumindest wird (wie man auch in den Kommentaren sieht) ein wichtiges Ziel durch Polarisierung und Zergliederung der Gesellschaft in viele untereinadner verfeindete Grüppchen erreicht, was schon in Rom ein Grundsatz für erfolgreiches regieren war: divide et impera