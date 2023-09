Die Äthiopierin Tigist Assefa hat in Berlin den Marathon-Weltrekord pulverisiert. Sie lief die Strecke am Sonntag in einer Zeit von 02:11:52 Stunden, mehr als zwei Minuten schneller als jede Frau zuvor. Bei den Männern gewann Topfavorit Eliud Kipchoge.

Die Äthiopierin Tigist Assefa hat in Berlin einen neuen Marathon-Weltrekord aufgestellt. Am Sonntag lief sie die gut 42 Kilometer in einer Zeit von 02:11:52 Stunden, damit verbesserte sie den 2019 aufgestellten Rekord von Brigid Kosgei in Chicago um mehr als zwei Minuten.

Bei den Männern gewann Topfavorit Eliud Kipchoge. Der Kenianer lief am Sonntagvormittag mit einer Zeit von 2:02:42 Stunden ins Ziel. Damit gewann der Weltrekordhalter den Marathon in der deutschen Hauptstadt bereits zum fünften Mal. Seine im Vorjahr aufgestellte Weltrekordzeit von 02:01:09 Stunden verpasste der 38-Jährige.

Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros unterbot als Neunter in 2:04:58 Stunden seine eigene deutsche Bestmarke. Der 28-Jährige war die 42,195 Kilometer am 5. Dezember 2021 in Valencia in 2:06:27 gelaufen.