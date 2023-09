Fabian Berlin Mittwoch, 27.09.2023 | 08:41 Uhr

Hier scheinen ja in erster Linie betroffene Taxifahrer zu kommentieren.

<Ein Taxihalteplatz vor einem Hauptbahnhof ist die Visitenkarte einer Stadt>, was soll das denn für eine Weisheit sein? Bin jeden Tag dort dienstlich langgelaufen und was am meisten gestört hat waren mit Abstand die Schlange der stehenden Taxis. Bei jedem zweiten lief der Motor und es stank nach Diesel, die teilweise verlotterten Fahrer rauchend im oder am Auto und die Kippen und anderer Müll landete auf Fußweg oder Straße. Beim Losfahren wurde dann auch wenig Rücksicht genommen auf Fußgänger und Radfahrer, man ist ja mega-wichtig, weil man im Auto sitzt. Also, Taxis ab in die Tiefgarage, wo parkende Autos hingehören, und den freien Platz für was Schöneres nutzen, danke!