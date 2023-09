In einem Gebäude dürfen Biobetriebe mehrere Ställe unterbringen. Große Anlagen sind in Brandenburg die Regel: 25 Bio-Legehennenbetriebe sind im Land registriert, davon halten laut amtlicher Geflügelstatistik 21 Betriebe 10.000 Tiere oder mehr. Bio und Massentierhaltung schließen sich also nicht aus.

Zwei wichtige Faktoren für das Wohlergehen der Tiere sind laut Tierschützern die Gruppengrößen in den Ställen und die verwendeten Legehennen-Züchtungen. In freier Wildbahn leben Hühner in Herden um die 30 Tiere. Biobetriebe dürfen bis zu 3.000 Legehennen in einem Stall halten (konventionell: 6.000). "Das bedeutet einfach Stress, weil die Tiere sich auch nicht aus dem Weg gehen können", erklärt Anne Zinke.

Seit langer Zeit stehen Viehtransporte und Schlachthöfe in der Kritik. Oft würden Tiere in den Lastwagen leiden, heißt es - und in den Schlachthöfen besonderen Stress erfahren. Die mobile Schlachtung funktioniert anders. Von Ludger Smolka

Es gibt Ideen in der Politik, das Tierwohl in der Landwirtschaft zu verbessern. Bislang setzen die jedoch eher auf positive Anreize statt auf strengere Standards. So fördert das Landwirtschaftsministerium in Potsdam Projekte für die Hühnerhaltung in mobilen Ställen und erlaubt diese Ställe inzwischen auch ohne Baugenehmigung. Dabei leben die Tiere in einer Art Bauwagen, der immer wieder auf großen Grünflächen verschoben wird, sodass die Hennen stets eine frische Wiese vorfinden. Außerdem sollen neue Bio-Legehennenställe in Brandenburg nur noch gefördert werden, wenn in einem Gebäude maximal 3.000 Tiere leben.