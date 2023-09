Die Galeries Lafayette in der Friedrichstraße könnten der Berliner Zentral- und Landesbibliothek weichen - so stellt es sich der Kultursenator vor. Ein Rückblick auf die Berliner Geschichte des französischen Luxuskaufhauses. Von Jonas Wintermantel

Die Galeries Lafayette werden einer der ersten Leuchttürme in der wiedererwachenden Friedrichsstraße. In den 1990er Jahren ist die Straße im ehemaligen Grenzgebiet noch eine Dauerbaustelle – Dutzende Baukräne spicken die Skyline im gesamten Innenstadtgebiet.

Kultursenator Chialo treibt den vorgeschlagenen Umzug der Berliner Zentral- und Landesbibliothek in die Friedrichstraße voran. Mit dem Besitzer des Quartiers 207, in dem noch die Galeries Lafayette Mieter sind, verhandelt er schon über einen Kaufpreis.

Die Idee eines Luxus-Kaufhauses mit Namen Lafayette in Berlin ist zu dieser Zeit keineswegs neu. Bereits in den 1920er Jahren gab es Überlegungen, eine Filiale in Berlin zu eröffnen – am Leipziger Platz. Dort, wo heute die "Mall of Berlin" steht. Der "Schwarze Freitag" 1929 machte den Franzosen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

In späten DDR-Zeiten beginnen Planung und Bebauung des Areals mit dem Zweck, aus der Friedrichstraße eine sozialistische Prachtstraße zu machen. Die "Passagen Friedrichstadt" sind eines der letzten großen Bauprojekte in Ost-Berlin. Mitte der 1980er Jahre beginnen die Bauarbeiten, doch nach der Wende kommt alles anders: zunächst der Baustopp, dann der Abriss des Rohbaus in den Jahren 1991 und 1992. Ende 1992 wird schließlich der Grundstein für die neuen "Friedrichstadt-Passagen" gelegt.

Die Galeries Lafayette in Berlin sind bis heute die einzige deutsche Dependance der französischen Kaufhaus-Kette und eine von wenigen Standorten jenseits des französischen Mutterlandes. Weitere Filialen stehen in Dubai, Casablanca, Jakarta und Luxemburg.