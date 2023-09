Eine Frau in Berlin-Kreuzberg erzählt zum Beispiel, dass es in Brasilien, wo sie herkomme, viel einfacher sei, sich auf sexuell übertragbare Krankheiten testen zu lassen. Hier in Deutschland sei das ein echtes Problem. Man müsse richtige Beschwerden haben oder sogar Symptome vorgaukeln, um überhaupt getestet zu werden.

Was Julian aus Brandenburg berichtet, schildern verschiedene Menschen, mit denen der rbb spricht. Wer sich auf sexuell übertragbare Krankheiten (STI) testen lassen möchte, wird häufig abgewimmelt oder abschätzig behandelt. Tatsächlich werden die Kosten für einen Test in der Regel nur von der Krankenkasse übernommen, wenn man Symptome hat oder es konkrete Hinweise auf eine Infektion gibt. Sonst zahlt man zwischen 180 und 300 Euro. Julian muss seinen Test auch erst bezahlen. Weil er bereits Symptome hatte, erstreitet er sich das Geld für den Test dann aber erfolgreich zurück.

Gestiegen sind dagegen die Infektionen von Syphilis. Im Jahr 2022 wurden dem Robert-Koch-Institut 8.305 Syphilis-Fälle aus ganz Deutschland gemeldet. Das sind circa 23 Prozent mehr als im Vorjahr. In Berlin ist die mit 1.521 Fällen die mit höchste Inzidenz in Deutschland registriert worden. In Brandenburg waren es 2022 lediglich 111 Infektionen.

Das Beratungs- und Testangebot im Zentrum für sexuelle Gesundheit richtet sich in allererster Linie an unversicherte Menschen oder jene, die beispielsweise aufgrund ihres Berufs ein höheres Risiko haben, sich mit STIs anzustecken. Aber auch alle anderen Menschen können das Angebot nutzen. In einem telefonischen Vorgespräch wird mit einer Sozialarbeiterin geklärt, wie hoch das Risiko für verschiedene Krankheiten ist. Sinnvoll sind STI-Tests in der Regel bei Analverkehr ohne Kondom, wenn man vielleicht nichts oder wenig weiß über den Sexpartner:in, zum Beispiel wenn man im Dark Room war, wenn Drogen im Spiel waren oder auch, wenn regelmäßig Sexpartner:innen wechseln.

Auch in den jeweiligen Gesundheitsämtern der Brandenburger Landkreise kann man sich bei Bedarf kostenlos auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen. Jedoch bieten nur vier der insgesamt 18 Brandenburger Landkreise oder kreisfreien Städte auch Tests jenseits von HIV, Syphilis oder Hepatitis an. In Dahme-Spreewald kann man sich zusätzlich auf Gonorrhö (Tripper) testen lassen, in Cottbus, Teltow-Fläming und Potsdam außerdem noch auf Chlamydien. Acht Landkreise, also knapp die Hälfte, bieten wiederum ausschließlich HIV-Tests an.

Der Landkreis Uckermark erklärte auf Anfrage des rbb, dass derzeit geprüft werde, wie und in welchem Umfang die anderen STI-Testungen ins Angebot mit aufgenommen werden können. Denn die Nachfrage nach weiteren Tests außer HIV und Hepatitis nehme stetig zu. Auch im Landkreis Havelland steigt nach Angaben des Gesundheitsamtes die Nachfrage nach Kombi-Testungen (alle STIs). In solchen Fällen werde bisher zum Beispiel an die Aidshilfen Potsdam und Berlin weitervermittelt.